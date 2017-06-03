انفجار بجنازة في كابول يودي بحياة 6 على الأقل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أودت انفجارات في جنازة بالعاصمة الأفغانية، كابول، السبت، إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، وفقاً لما أشار إليه مسؤول في وزارة الصحة.

أفغانستان: 80 قتيلا و300 جريح بتفجير قرب حي السفارات بكابول 3:23

وأقيمت الجنازة لأحد ضحايا المظاهرات، الذي قتل في اليوم السابق، والذي كان من بين المطالبين بحلّ الحكومة إثر التفجيرات الانتحارية التي تعرضت لها العاصمة، الأربعاء، والتي أودت بحياة 90 شخصاً على الأقل.

هذا وقد قتل أربعة أشخاص على الأقل خلال المظاهرات التي شهدت ضرب المتظاهرين للحجارة وإطلاق الشرطة الأفغانية للنار في الهواء لتفريق المتظاهرين.