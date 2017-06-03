فرنسا تسخر من فيديو للبيت الأبيض عن اتفاق المناخ

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فرنسا تسخر من الولايات المتحدة حول الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ – مجدداً.

في هذه المرة، قام مسؤولون فرنسيون بإعادة صنع مقطع فيديو للبيت الأبيض من خلال تعديل الجُمل التي توضح لماذا كان اتفاق باريس للمناخ "صفقة سيئة" لأمريكا.

ويعتبر هذا الفيديو الذي نشرته وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية على "تويتر" أحدث رد فرنسي على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ الذي توسط الأمم المتحدة لإبرامه، والذي يسعى لتجنب ارتفاع درجة الحرارة العالمية بحلول عام 2100 بأكثر درجتين مئويتين فوق المستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية.

في مقطع الفيديو الأصلي الذي تبلغ مدته 40 ثانية، ونشرته أمريكا تفيد الجملة الأولى: "اتفاق باريس صفقة سيئة لأمريكا". أما النسخة الفرنسية الجديدة، فتفيد: "ترك اتفاق باريس هو صفقة سيئة لأمريكا والعالم".

يستمر الفيديو الفرنسي لدحض الحجج الرئيسية في الفيديو الأمريكي باستخدام جمل جديدة تحتوي على تعديلات نصية. على سبيل المثال، تؤكد النسخة الأمريكية أن الصفقة المناخية "تقوض القدرة التنافسية والوظائف الأمريكية".

في حين يضيف الفيديو الفرنسي: "لا تتفق الشركات الأمريكية الكبرى من جميع القطاعات مثل إكسون موبيل وشنايدر إلكتريك أو ميكروسوفت" (مع ذلك التصريح).

وعندما يزعم فيديو البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أنشأت صندوقاً طموحاً بقيمة 3 مليارات دولار، فإن الفيديو الفرنسي يشير إلى أن الالتزام المالي الأمريكي لصندوق "المناخ الأخضر" أقل من التزامات بلدان كثيرة أخرى، بما فيها ألمانيا وفرنسا.

وتشمل التعديلات الأخرى مبادلة "التفاوض بشكل سيء" بـ"التفاوض الشامل".

ويأتي ذلك بعد تصريح الرئيس الفرنسي، المنتخب حديثاً، إيمانويل ماكرون، مستخدماً شعار حملة ترامب الانتخابية "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً"، للدعوة إلى الالتزام باتفاق باريس للمناخ، عبر قوله: "لنجعل كوكبنا عظيماً مجدداً".