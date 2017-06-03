وزير خارجية أمريكا السابق لـCNN: العالم يضحك ويبكي اليوم على رئيس أمريكا  

بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— هاجم جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإعلانه لقرار الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومواجهة التغيرات المناخية، قائلا إن "الرئيس لا يعلم ما يقوله،" واصفا أنه "جاهل" فيما يتعلق بمسألة التغير المناخي.

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جاء ذلك في مقابلة لكيري مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "إنه (ترامب) متشدد ولا يؤمن بالتغيير المناخي، ويعتقد أن هذا مجرد خدعة، وجاء إلى السلطة لوقف التقدم الذي كانت الدولة تحرزه، الرئيس يحاول إخبار الناس بأن الاتفاق سيء وهو غير صحيح."

وتابع قائلا: "الحقيقة هي أن كل دولة (موقعة على الاتفاق) تضع خطتها الخاصة، ولا يوجد أي شيء فرض على الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال، وهذا يعطي مرونة عالية جعلت مشاركة 195 دولة في الاتفاق أمرا ممكنا."

وأضاف: "إذا كان العالم يضحك اليوم فإنه يبكي أيضا على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي لا يعرف ما الذي يتحدث عنه، ومن الواضح أنه جاهل فيما يتعلق بمسألة التغير المناخي، وللأسف سيدفع العالم ثمنا لأن القيادة الأمريكية في غاية الأهمية في هذا الأمر.."