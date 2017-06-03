روسيا: سنبدأ تزويد مصر بمروحيات "التمساح" قريباً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، إن دولته ستبدأ توريد مروحيات "52-K" (التمساح) إلى مصر، مضيفاً أن ذلك سيتم "في أقرب وقت".

ويُذكر أن مدير عام شركة "فيرتوليوتي روسيي" (مروحيات روسيا)، قد قال في وقت سابق إن أول دفعة من مروحيات "52-K" ستسلم لمصر في صيف 2017، حسبما نقلت "RT" الروسية المملوكة للدولة.

وذكر موقع القناة الروسي أن النسخة المصرية لتلك المروحيات زودت بمنظومة التسديد البصرية الإلكترونية وبرادار "ارباليت-52" للملاحة والاستطلاع وكشف الأهداف، إضافة إلى الصواريخ المضادة للدبابات والسفن، وصواريخ "جو-جو" وبمنظومة كشف الإشعاع الوارد من الرادارات المعادية (منظومة التشويش الإلكتروني).