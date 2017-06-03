مظاهرات في عدة مدن أمريكية ضد انسحاب ترامب من اتفاقية المناخ
مظاهرات ضد انسحاب ترامب من اتفاقية المناخ
العالم
آخر تحديث منذ45 دقيقة.
2:37
خرجت مظاهرات احتجاجية في عدد من المدن الأمريكية، منها واشنطن ونيويورك وشيكاغو، ضد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس الدولية للمناخ.
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