شباب بلباس عسكري يهدّدون الزفزافي عبر فيديو.. والجيش المغربي يوّضح

الرباط (CNN)— ظهرت مجموعة من الشباب المغاربة، أقوياء البنية، في فيديو قصير يهدّد ناصر الزفزافي، متزعم حراك الحسيمة، وهم يرتدون زيا شبيها بلباس قوات المارينز الأمريكية، ممّا دفع بالقوات المسلحة الملكية إلى الرد.

وتحدث في الفيديو الذي لا يتجاوز دقيقة، من يظهر أنه قائد هذه المجموعة، وهو يوجه رسالة إلى "من يريد خلق الفتنة والتفريق بين المغاربة"، مشيرا بالاسم إلى ناصر الزفزافي، واستخدم المتحدث ألفاظا خطيرة من قبيل "نحن مجموعة ولو بصق كل واحد منا لغرقت الحسيمة"، وكذا تهديداته للزفزافي بأن هذه المجموعة ستحطم عظامه، وأنهت المجموعة خطابها برفع شعار "الله أكبر".

الفيديو الذي انتشر ما بين ليلة أمس الجمعة وصباح اليوم السبت في المغرب، أدى بالقوات المسلحة الملكية، عبر مصدر مقرّب منها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وكالة المغرب العربي للأنباء)، إلى نفي أن تكون المجموعة التي ظهرت في الفيديو على علاقة بالمؤسسة العسكرية المغربية.

شاهد الفيديو:

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وقال المصدر إن الجيش المغربي لا يتوفر على أيّ صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه لا يتواصل سوى عبر البلاغات التي تنشر عبر القنوات الرسمية.

وتبين أن الشخص الذي ظهر متزعما لمجموعة المارينز في الفيديو، هو مدرب كمال أجسام، يقطن بمدينة طنجة، وقالت مصادر إعلامية إن المجموعة التي ظهرت في الفيديو كانت تؤدي دورا في فيلم سينمائي بهذه الأزياء، واستغلت الفرصة لالتقاط الفيديو التي انتشر بعد ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وراسل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فريق التواصل الإلكتروني الامريكي لإشعارهم بما يُنسب للمارينز في الفيديو، ونشر النشطاء رسائل خاصة وجهوها إلى صفحة الفريق.