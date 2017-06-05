تنظيم "داعش" يعلن مسؤوليته عن هجوم جسر لندن

الرباط (CNN)— أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم جسر لندن، حسب ما نقلته وكالة "أعماق"، ذراعه الإعلامي، اليوم الأحد، إذ نشرت أن كتيبة لمقاتلي "الدولة الإسلامية" هي من قامت بالهجوم الذي شهدته لندن أمس السبت 3 يونيو/حزيران.

غير أن بول كروكشانك، محلل شؤون الإرهاب بشبكتنا، حذر من أن تنظيم "داعش" لم يعطِ أيّ دليل لدعم ادعاءاته، خاصة وأن وكالة أعماق سبق لها أن أعلنت أن "داعش" هو المسؤول عن الهجوم على منتجع في مانيلا بالفلبين قبل أيام، لكن السلطات قالت إن الهجوم لم تكن له علاقة بالإرهاب.

ولقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 48 آخرين في الهجوم، عندما قام ثلاثة رجال، مساء السبت، بدهس عدد من المارة على جسر لندن، قبل الارتجال من الحافلة الصغيرة التي كانوا يقودونها وطعن آخرين في الحانات والمطاعم القريبة. وقُتل المهاجمون الثلاثة على يد الشرطة البريطانية.

وأجرت الشرطة منذ ذلك الحين عدداً من المداهمات في شرق لندن، اعتقلت خلالها 12 شخصًا على صلة بالهجوم.