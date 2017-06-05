تيريزا ماي: حددنا ثلاثة مشتبهين بهجوم لندن وسنكشف الأسماء قريباً

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الإثنين، إن الشرطة تعرفت على ثلاثة مشتبهين في هجوم "لندن بريدج"، الذي وقع السبت، وأدى إلى مقتل سبعة أشخاص وجرح 48 آخرين.

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وقالت ماي إن السلطات ستكشف عن الأسماء "عندما يسمح التحقيق بذلك،" ويأتي هذا بعد حملات اعتقلت فيها الشرطة البريطانية 11 شخصاً بعد الهجوم الذي دهس فيه مشاة فوق جسر لندن وطعن فيه آخرون بمنطقة شعبية.

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وقد قتلت الشرطة ثلاثة رجال بهجوم السبت بإطلاق النار، وأشارت الشرطة إلى أنهم ارتدوا أحزمة ناسفة، لكن اتضح لاحقاً بأنها كانت مزيفة.

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يُشار إلى أن هذا هو الجوم الثالث في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ثاني هجوم في العاصمة لندن، تستخدم فيها المركبات كسلاح للقتل، في وقت قالت فيه الشرطة إنها "المزيد من الإجراءات ستتوفر على جسور لندن لحماية العامة."، وقد لوحظ ظهور العوائق الإسمنتية على أحد الجسور الرئيسية في المدينة (شاهد الصورة أعلاه)