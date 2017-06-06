130 إماماً يرفضون أداء صلاة الميت على منفذي هجوم لندن

لندن، بريطانيا (CNN)-- أصدر المجلس الإسلامي في بريطانيا بياناً مشتركاً من أكثر من 130 إماماً وقائداً في المجتمع المسلم يُدينون الهجمات الإرهابية التي شهدتها لندن، السبت الماضي، ويتعهدون فيه بعدم أداء صلاة الميت على منفذي الهجوم.

وجاء في البيان: "في ضوء المبادئ الأخلاقية التي تعتبر جوهرية للإسلام، لن نؤدي صلاة الميت على مرتكبي هذا الهجوم، ونحث الأئمة والسلطات الدينية بسحب هذا الامتياز. وذلك لأن هذه الأعمال التي لا يمكن الدفاع عنها تتعارض تماماً مع تعاليم الإسلام السامية."

ويُذكر أن السلطات البريطانية حددت هوية اثنين من منفذي الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين، عندما قام ثلاثة رجال، مساء السبت، بدهس عدد من المارة على جسر لندن، قبل الارتجال من الحافلة الصغيرة التي كانوا يقودونها وطعن آخرين في الحانات والمطاعم القريبة. ولاقى المهاجمون الثلاثة مصرعهم على يد الشرطة البريطانية.

وأعلنت السلطات البريطانية أن أحد الثلاثة هو كورام شزاد بات، 27 عاماً، مواطن بريطاني باكستاني المولد من منطقة باركنغ في لندن، وكان معروفاً للسلطات. والثاني هو رشيد رضوان، 30 عاما، عاش في المنطقة نفسها وزعم أنه مغربي-ليبي حسبما قالت الشرطة البريطانية.