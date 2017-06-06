بريطانيا تحدد هوية المهاجم الثالث في هجوم جسر لندن: يوسف زغبة من أصول مغربية

لندن، بريطانيا (CNN)-- أعلنت السلطات البريطانية، الثلاثاء، تحديد هوية المهاجم الثالث في هجوم جسر لندن، السبت الماضي، قائلة إن اسمه كان يوسف زغبة، وكان يبلغ من العمر 22 عاماً، ويُعتقد أنه مواطن إيطالي من أصول مغربية، ولم يكن معروفاً للشرطة أو المخابرات.

وأكدت الشرطة الإيطالية لـCNN التقارير الإعلامية التي تُفيد بأن زغبة كان شخصاً على صلة بتحقيقات الشرطة الإيطالية، بعدما أوقفته الشرطة في مارس/ آذار 2016، وبحوزته تذكرة ذهاب فقط إلى إسطنبول بتركيا، واشتُبه في رغبته السفر إلى سوريا.

ويُذكر أن السلطات البريطانية حددت هوية الاثنين الآخرين الذين نفذا إلى جانب زغبة، الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين، عندما قام ثلاثتهم، مساء السبت، بدهس عدد من المارة على جسر لندن، قبل الارتجال من الحافلة الصغيرة التي كانوا يقودونها وطعن آخرين في الحانات والمطاعم القريبة. ولاقى المهاجمون الثلاثة مصرعهم على يد الشرطة البريطانية.

وأعلنت السلطات البريطانية أن الأول هو كورام شزاد بات، 27 عاماً، مواطن بريطاني باكستاني المولد من منطقة باركنغ في لندن، وكان معروفاً للسلطات. والثاني هو رشيد رضوان، 30 عاما، عاش في المنطقة نفسها وزعم أنه مغربي-ليبي حسبما قالت الشرطة البريطانية.