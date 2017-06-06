(CNN)-- أحد منفذي هجوم لندن ظهر في فيلم وثائقي من عام 2016، حيث يبدو أحد الإرهابيين وهو يعرض علم "داعش". ويبدو أنه كان معروفاً للسلطات لكنهم لم يستطيعوا التدخل لعدم وجود المعلومات أو الأدلة الكافية.
أحد منفذي هجوم لندن ظهر في فيلم وثائقي عن "الجهاد"
أحد منفذي هجوم لندن ظهر في فيلم عن "الجهاد"
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و20 دقيقة.
1:09
صُورت هذه الفيديوهات في حديقة في لندن بمنتصف النهار!
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