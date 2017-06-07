شاهد.. شخصان يطيران خارج سيارة خلال حادث عنيف
شاهد.. شخصان يطيران خارج سيارة خلال حادث عنيف
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
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يظهر هذا الفيديو شخصان يطيران خارج سيارة تعرضت لحادث عنيف، حيث أصيبا بجروح بالغة ولكنهما يتعافيان منذ ذلك الحين.
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