مسؤول أمني: اعتقال عميلين لحزب الله عاشا حياة مزدوجة بأمريكا

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— كشف مسؤول أمني أمريكي، إن الشرطة تمكنت من اعتقال أمريكيين اثنين من أصول لبنانية عاشا حياة مزدوجة كعميلين لحزب الله اللبناني المصنف على قوائم الإرهاب.

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وبين المسؤول ان المعتقلان هما، علي كوراني البالغ من العمر 32 عاما ويعيش في منطقة برونكش في نيويورك، وسامر الدبك البالغ من العمر 37 عاما ويعيش في منطقة ديربورن في ميتشغان.

وبين المسؤول أن المعتقلين ينتميان إلى ما يُعرف بـ"منظمة الجهاد الإسلامي،" وهو جناح تابع للحزب مسؤول عن التخطيط والتحضير والعمل على المعلومات الاستخباراتية ومكافحة المعلومات الاستخباراتية للأهداف بالإضافة إلى أعمال إرهابية أخرى.

وأشار المسؤول إلى أن كوراني دخل أمريكا في العام 2003 بجواز سفر لبناني وأصبح مواطنا أمريكا في العام 2009، حيث اتهم بالتواصل مع حزب الله بين العام 2002 و 2015 وحضور معسكر تدريبي للحزب لمدة 45 يوما عندما كان في الـ16 من عمره، في حين وصف كوراني دوره في الحزب وفقا للائحة الشكوى المقدمة ضده بأنه "عنصر نائم" يمكن تفعيله بأي وقت.

أما الدبك فوفقا للمسؤول الأمني فإنه كان يساعد في جمع المعلومات الاستخباراتية لحزب الله ليس فقط في أمريكا بل في دول أخرى مثل بنما وتايلاند حيث حدد مواقع سفارتي أمريكا وإسرائيل عبر عدد من الرحلات التي سافر فيها.