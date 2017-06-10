ترامب لم أطلب من كومي وقف التحقيق.. وأنا مستعد للشهادة تحت القسم

واشنطن (CNN)— أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة أنه على استعداد مئة بالمئة للشهادة تحت القسم حول ما يتعلّق بمحادثاته مع رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس كومي، الذي عزله ترامب من منصبه شهر ماي/أيار الماضي، متهما إياه بشكل غير مباشر بالكذب.

تصريحات ترامب جاءت في مؤتمر صحفي رفقة الرئيس الروماني كلوس يوهانيس، وقال ترامب كذلك، في إجابته سؤال يخص ما كان يلّمح له في تدوينة نشرها الشهر الماضي حول ما إذا كان يعني أنه كان يسجل المحادثات الخاصة في مكتبه بالبيت اليض، إنه لم يكن يلمح إلى أيّ شيء.

واكتفى ترامب بالإشارة أنه سيعطي تفاصيل أخرى خلال فترة زمنية قريبة، وقد أجاب باقتضاب جديد عن عدة أسئلة وجهت له خلال المؤتمر، قبل أن يصرّح للصحفيين أنهم سينزعجون جدا عندنا سيسمعون الإجابة.

وتركت هذه الأجوبة الباب مفتوحا أمام إمكانية وجود تسجيلات في البيت الأبيض، وإمكانية أن تكون متعلقة بتحقيق خاص يجرى حول افتراض تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية الأخيرة ومدى وجود دور لترامب في هذا التدخل.

كما اتهم ترامب، بشكل غير مباشر، جيمس كومي بالحنث باليمين، عندما نفى ترامب أن يكون قد طلب من كومي إلغاء تحقيقه حول موضوع إمكانية وجود "ابتزاز روسي" في علاقة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بروسيا، كما صرّح ترامب أنه لم يطلب من كومي إظهار وفائه له، نافيا كذلك أن يكون لديه تواطؤ مع الروسيين.

وكان ترامب قد كتب في وقت سابق على حسابه في تويتر تفاعلا مع شهادة كومي في الكونغرس: "رغم العديد من التصريحات المغلوطة والأكاذيب، فالنتيجة هي شرعية كاملة وتامة !كومي مسرّب".