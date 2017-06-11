مصدر لـCNN: جندي أفغاني يقتل 3 جنود أمريكيين في آتشين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، السبت، مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة جندي آخر في شرق أفغانستان، مضيفة أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة تفاصيل الحادث.

وقال مصدر أمريكي مسؤول، لـCNN، إن الجنود الأمريكيين لقوا مصرعهم إثر إطلاق نار من أحد عناصر قوات الأمن الأفغانية التي تعمل مع قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مقاطعة آتشين بإقليم نانغارهار، حيث تشن القوات حملة منذ حوالي شهر ضد مسلحين تابعين لتنظيم "داعش".

في الوقت نفسه، ادعت حركة "طالبان"، في بيان، مسؤوليتها عن الهجوم على الجنود الأمريكيين. وقالت إن "مجاهدا من الإمارة الإسلامية التحق بجيش حكومة كابول وهاجم الجنود الأمريكيين في آتشين"، وأضافت الحركة أن "الغزاة الأمريكيين يساندون عبيدهم الأفغان"، في إشارة إلى القوات الحكومية الأفغانية.