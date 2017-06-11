أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ودعت إلى المسيرات منظمة "Act for America" التي تعتبر أن الشريعة تمثل تهديدا للحريات الأمريكية. وخرجت المسيرات في عدة مدن منها العاصمة واشنطن، ونيويورك وشيكاغو وسان برناردينو بكاليفورنيا ودالاس في تكساس، كما خرجت مظاهرات مناوئة للمسيرات ضد الشريعة ولكن بأعداد أقل.
اشتباكات في مسيرات ضد الشريعة الإسلامية في عدة مدن أمريكية
مسيرات ضد الشريعة الإسلامية في مدن أمريكية
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
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شهدت عدة مدن أمريكية مسيرات ضد الشريعة الإسلامية، تخللها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن، ليل السبت- الأحد.
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