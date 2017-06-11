مسيرات ضد الشريعة الإسلامية في مدن أمريكية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ودعت إلى المسيرات منظمة "Act for America" التي تعتبر أن الشريعة تمثل تهديدا للحريات الأمريكية. وخرجت المسيرات في عدة مدن منها العاصمة واشنطن، ونيويورك وشيكاغو وسان برناردينو بكاليفورنيا ودالاس في تكساس، كما خرجت مظاهرات مناوئة للمسيرات ضد الشريعة ولكن بأعداد أقل.