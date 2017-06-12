عشرات الآلاف يتظاهرون ضد نظام بوتين.. واعتقال قائد المعارضة 

(CNN)-- الحرب على الفساد هو ما كان يُهتف لأجله يوم الاحتجاج في أواخر مارس/آذار الماضي، الذي نظمه ناشط المعارضة والمدون أليكسي نافالني، والذي قالت زوجته الآن إنه احتجز في موسكو في أحد التجمعات التي تحصل في جميع أنحاء البلاد.