(CNN)-- الحرب على الفساد هو ما كان يُهتف لأجله يوم الاحتجاج في أواخر مارس/آذار الماضي، الذي نظمه ناشط المعارضة والمدون أليكسي نافالني، والذي قالت زوجته الآن إنه احتجز في موسكو في أحد التجمعات التي تحصل في جميع أنحاء البلاد.
عشرات الآلاف يتظاهرون ضد نظام بوتين.. واعتقال قائد المعارضة
الآلاف يتظاهرون ضد بوتين.. واعتقال نافالني
العالم
آخر تحديث منذ40 دقيقة.
2:39
الانضباط والطاعة، هذا هو المعتاد في احتفالات يوم عيد النصر.. لكن ليس لهذا العام
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