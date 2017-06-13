ما نوع الأسلحة التي يسعى مشرّعون بأمريكا منعها عن السعودية؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعلن تشاك شومر، زعيم الأقلية بالكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، دعمه لمشروع القرار الذي قدمه السيناتور راند بول حول منع بيع جزء معين من صفقة الأسلحة المبرمة بين أمريكا والمملكة العربية السعودية.

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هذا الجزء من الصفقة متعلق بالذخيرة الموجهة عالية الدقة، أو ما يُعرف بالأسلحة أو الذخيرة أو القنابل الذكية التي يمكنها ضرب أهداف من مسافات بعيدة بدقة عالية جدا بهدف ضرب الهدف بقدر عال جدا من القوة في الوقت الذي تقلل فيه الآثار الجانبية في محيط الهدف.

ويشار إلى أن هذه الصفقة تبلغ قيمتها 510 ملايين دولار، وتعتبر جزءا صغيرا من مجموع اتفاقيات دفاعية وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع المسؤولين السعودية خلال زيارة دونالد ترامب الأخيرة للرياض.