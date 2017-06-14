أمريكا: مسلح يهاجم نوابا جمهوريين ويصيب رئيس الغالبية البرلمانية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أكدت مصادر أمنية وشهود عيان تعرض رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، ستيف سكاليس، لإطلاق نار في ولاية فيرجينيا وإصابته بطلق ناري في وركه، وذلك على يد مسلح كان مختبئا قرب موقع تدريب قصده النائب لإجراء تمارين رياضية.

وأكد النائب الجمهوري، مو بروكس لـCNN، وجوده برفقة سكاليس أثناء تعرضه لإطلاق النار وقيامه بالإسعافات الأولية له، مضيفا أن عملية إطلاق النار أدت أيضا إلى جرح رجلي أمن قبل أن يتمكن سائر عناصر الشرطة من القبض على مطلق النار.

ولفت بروكس إلى أن سكاليس كان في جولة تدريبية بملعب مخصص للكونغرس الأمريكي عند بدء إطلاق النار.