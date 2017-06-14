أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أخبرت مصادر أمنية CNN، الأربعاء، أن السلطات حددت هوية منفذ هجوم إطلاق النار الذي استهدف فريق بيسبول مكوّن من أعضاء جمهوريين بالكونغرس قرب ملعب بولاية فيرجينيا، وهو أمريكي يُدعى جيمس هودجكينسون، من ولاية إيلينوي، وكان يبلغ من العمر 66 عاماً.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إن هودجكينسون توفي إثر إصاباته خلال تبادل إطلاق النار.

وكان هودجكينسون يتلقى العلاج في مستشفى جورج واشنطن، حسبما أخبرت مصادر شبكتنا. ويقوم المكتب الفيدرالي لمكافحة الكحول والتبغ والأسلحة، بتتبع بندقية ومسدس على صلة بالهجوم.

ووفقاً لمصادر من وكالات إنفاذ القانون وبالكونغرس، يبدو أن واقعة إطلاق النار تُعتبر "هجوماً متعمداً." وقال أحد مسؤولي إنفاذ القانون إن المحققين وجدوا مشاركات مناهضة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي لمنفذ الهجوم.

وقال مسؤول التحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي، تيم سليتر، إنه من المبكر للغاية تحديد ما إذا كان هجوم إطلاق النار عملية إرهابية أو ما إذا تم استهداف أعضاء الكونغرس بشكل محدد.

وكان أعضاء الكونغرس يتمرنون لمباراة كانت مقررة لمساء الخميس، ولم يتضح على الفور ما إذا ستُقام المباراة أم لا. وهذه المباراة تُقام على أساس سنوي منذ 1990.

ويقول الجمهوري، جيف دونكان، إن منفذ الهجوم سأله ما إذا كان الفريق الذي سيلعب المباراة من الجمهوريين أم الديمقراطيين.