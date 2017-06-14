احتجاجات الحسيمة.. القضاء يُدين 32 معتقلا بينهم 25 بالسجن النافذ

الرباط (CNN)— في أول حكم خاص بمعتقلي احتجاجات الحسيمة، شمال المغرب، قضت المحكمة الابتدائية بالمدينة، مساء اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ 18 شهرا في حق 25 معتقلا، بينما أصدرت أحكاما بالسجن غير النافذ ما بين شهرين وستة أشهر، زيادة على غرامة مالية، بالنسبة لسبعة أشخاص.

ودامت جلسة المحاكمة عدة ساعات، إذ بدأت ظهيرة أمس الثلاثاء ولم تنته إلا صباح اليوم الأربعاء، وتخصّ أحكام السجن النافذ من كانوا يتابعون في حالة اعتقال، فيما تخصّ أحكام السجن الموقوف التنفيذ من كانوا يتابعون في حالة سراح، ووُجهت للمتابعين تهما متعددة منها "العصيان" و"رشق القوات العمومية بالحجارة".

ويتعلّق هذا الحكم بمجموعة المعتقلين الذين تم إبقاؤهم في مدينة الحسيمة، فيما لا تزال مجموعة أخرى في مدينة الدار البيضاء، لم يتم النطق بعد بالأحكام الصادرة في حق أفرادها.

واحتج عدد من أفراد أسر المعتقلين على هذه الأحكام أمام مبنى المحكمة، بينما تعهد نشطاء الحراك باحتجاجات كبيرة اليوم الأربعاء تضامنا مع المتابعين.

ولم تتوقف الاحتجاجات في مدينة الحسيمة منذ نهاية أكتوبر/تشرين الثاني من الماضي، إذ يطالب المحتجون بمطالب اجتماعية واقتصادية وحقوقية، ورغم تعهد الحكومة بإنجاز عدة مشاريع استراتيجية، إلّا أن ذلك لم يوقف التظاهر الذي ازدادت حدته بعد اعتقال العشرات، منهم وجوه بارزة في الحراك.