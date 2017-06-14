حريق هائل يلتهم برجاً سكنياً في غرب لندن

لندن، بريطانيا (CNN) -- شبّ حريق هائل في برج سكني غرب لندن فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي حيث نجح حوالي 200 إطفائي باخماده الى حد كبير مع ساعات الصباح الأولى.

واستدعى الحريق الهائل الذي وقع في برج غرينفيل ولم تعرف أسبابه حتى الآن 40 سيارة إطفاء و200 إطفائي للسيطرة عليه.

مشاهد الحريق التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت السنة النار وهي تلتهم المبنى بالكامل تقريبا.

وقال أيوب عاصف، الذي تعيش اسرته في المبنى، لشبكة CNN إنه رأى السكان يقفزون من المبنى. كما قال شاهد آخر، يدعى عمر شودري، إنه رأى أشخاصا يقفزون من طوابق بالقرب من وسط المبنى هربا من النار.