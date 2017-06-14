أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قُتل ما لا يقل عن شخصين إثر هجوم إطلاق نار استهدف إحدى منشآت شركة "UPS" للشحن في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، الأربعاء، حسبما أفاد رئيس الشرطة في المدينة.

وقال المسؤول الأمريكي إن المسلح أطلق النار على نفسه، وحالته الصحية غير معروفة حالياً. ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان هناك ضحايا آخرين.

وأصدر المتحدث باسم شركة "UPS"، كايل بيترسون، بياناً قال فيه إنه وقع حادث داخل منشأة الشركة في سان فرانسيسكو: "وكالات إنفاذ القانون المحلية تسيطر على المنشأة وتجري تحقيقاً وتتعاون الشركة مع أجهزة إنفاذ القانون. ولا يمكننا تقديم معلومات عن هوية الاشخاص المعنيين في هذا الوقت بانتظار تحقيقات الشرطة."

وأظهرت لقطات جوية الشرطة ترشد عشرات الناس خارج المبنى. ووصلت سيارة تكتيكية بعد ذلك بوقت قصير.

موقع إطلاق النار هو منطقة بوتريرو هيل، وهو حي سكني، وحُذر السكان بتجنب المنطقة بسبب النشاط المكثف لوكالات إنفاذ القانون. وتقول السلطات إنها ستعقد قريباً جلسة إحاطة.