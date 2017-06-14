جثث تحترق وناس ترمي نفسها من الطوابق العليا.. شهود عيان يروون حالة الرعب بحريق برج لندن
شهود عيان يروون حالة الرعب بحريق برج لندن
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و21 دقيقة.
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شهود عيان يروون لشبكتنا حالة الرعب إثر حريق برج لندن
شهود عيان يروون لشبكتنا حالة الرعب إثر حريق برج لندن
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