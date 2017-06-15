مصادفة بين سفن أمريكية وأخرى إيرانية كادت تؤدي إلى إطلاق النار

واشنطن (CNN)— وقع احتكاك غير آمن بين ثلاث سفن أمريكية وطائرة هيلكوبتر تابعة لقوات البحرية الأمريكية، وبين سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، عندما كانت تعبر المياه الدولية في مضيق هرمز بمنطقة الخليج العربي، أمس الثلاثاء، ممّا هدّد بإطلاق النار.

ووفق تصريح رسمي من الجيش الأمريكي، فااسفن الأمريكية التي كانت مرافقة بطائرة هيلكوبتر، كانت تعبر المضيق عندما اقتربت منها سفينة البحرية الإيرانية على مسافة 800 ياردة، وقامت هذه الأخيرة بإلقاء ضوء كاشف على إحدى البواخر واستخدمت أشعة اللايزر مباشرة على الهيلوكبتر الأمريكية.

وقال متحدث رسمي أمريكي إن استخدام اللايزر جعل المصادفة "غير آمنة وغير محترفة"، كما صرّح متحدث رسمي بوزارة الدفاع الأمريكية لـCNN أن الهيلكوبتر الأمريكية وبمجرد استشعارها أشعة اللايزر، شغلت أجهزة إطلاق النار كجزء من إجراءاتها الدفاعية، قبل أن تنتهي المصادفة بسلام.