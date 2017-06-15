بريطانيا.. لاجئ سوري بين ضحايا حريق برج لندن

لندن، بريطانيا (CNN)-- ذكرت حملة التضامن السورية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، الخميس، أن لاجئاً سورياً هرب من الحرب الأهلية بحثاً عن حياة أفضل في المملكة المتحدة قُتل في حريق برج غرينفيل في لندن.

عاش محمد الهاجلي، الذي كان يدرس الهندسة المدنية في جامعة غرب لندن، وكان يبلغ من العمر 23 عاماً، مع شقيقه عمر البالغ من العمر 25 عاماً، وهو طالب في كلية وستمنستر للأعمال، في شقة الطابق الرابع عشر في برج غرينفيل.

وافترق الأخان وهما يحاولان الفرار من المبنى في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إذ أُجبر محمد على العودة إلى شقته.

وقال صديقه، عبد الله حوراني، لـCNN: "كان يتحدث على الهاتف مع شقيقه الذي نجا، حتى الخامسة فجراً. وآخر شيء قاله كان ’النيران تدخل (الشقة)، سأموت." وأضاف حوراني: "اتصل بأحد أصدقائه ليخطر عائلته في سوريا، ليقول لهم إنه أحبهم. حاول الاتصال، ولكن لم يتمكن من الوصول إليهم."

وصل محمد إلى بريطانيا قبل أربع سنوات بعد فراره من منزله في درعا بسوريا، وعبور البحر الأبيض المتوسط ​​من تركيا.