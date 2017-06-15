أمريكا تصدر مذكرات اعتقال بحق أفراد أمن أتراك

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أفادت إدارة شرطة العاصمة في واشنطن أن السلطات الأمريكية أصدرت مذكرات اعتقال بحق 12 مسؤولاً أمنياً تركياً، على خلفية العراك الذي وقع أمام مقر السفارة التركية في واشنطن، خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لأمريكا في الـ16 من مايو/ أيار الماضي.

وأعلنت الشرطة الأمريكية أن 18 شخصاً اتُهموا أو يواجهون تهماً تتعلق بالعراك العنيف الذي اندلع خارج مقر السفير التركي في واشنطن. اعتُقل اثنين من هؤلاء الأشخاص، الأربعاء، وتم القبض على اثنين في تاريخ الحادث، و14 في انتظار اعتقالهم.

وقالت شرطة واشنطن إن مجموعة من المعارضين تظاهروا أمام مقر السفارة التركية للاحتجاج ضد أردوغان، وأدى تبادل لفظي حاد إلى عراك جسدي بين المتظاهرين وأفراد الأمن الأتراك، وأصيب ما مجموعه تسعة متظاهرين في المشاجرة.

ويُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، استدعت السفير التركي في الولايات المتحدة، سردار قليج، عقب الضرب العنيف الذي تلقاه متظاهرون خارج مقر السفارة التركية في واشنطن على يد عناصر من الأمن التركي، حسبما أخبر مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية CNN. لتقوم أنقرة بعد ذلك بالرد بالمثل، عبر استدعاء السفير الأمريكي لدى أنقرة، جون باس، وإبلاغه احتجاج تركيا على الإجراءات "العدوانية وغير الاحترافية" من قبل عناصر الأمن الأمريكي، فيما يتعلق بالتعامل مع حرس وزير الخارجية التركي أمام السفارة التركية في واشنطن.

هذه أسماء الـ12 مسؤولاً تركياً الذين صدر بحقهم مذكرات اعتقال:

تورغوت أكار، مسؤول أمني تركي، متهم بارتكاب جنحة أو التهديد بالاعتداء

إسماعيل دلكيران، مسؤول أمني تركي، متهم بارتكاب جنحة أو التهديد بالاعتداء

سيرفيت إركان، مسؤول أمن تركي، متهم بجناية الاعتداء مع التسبب بإصابة جسدية كبيرة وجنحة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء

توغاي إركان، مسؤول أمني تركي، متهم بجناية الاعتداء مع التسبب بإصابة جسدية كبيرة وجنحة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء

أحمد كاراباي، مسؤول أمني تركي، متهم بجنحة جنحة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء

فريدة كاياسان، مسؤول أمني تركي، متهم بارتكاب جنحة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء

لوتفو كوتلوكا، مسؤول أمني تركي، متهم بارتكاب جنحة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء

مصطفى مراد سومركان، مسؤول أمني تركي، متهم بجناية الاعتداء مع التسبب بإصابة جسدية كبيرة وجنحة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء

غوخان يلدريم، مسؤول أمن تركي، متهم بجناية الاعتداء مع التسبب بإصابة جسدية كبيرة

إسماعيل إرغوندوز، مسؤول أمن تركي، متهم بارتكاب جناية مع التسبب بإصابة جسدية كبيرة وجنحة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء

محمد سارمان، مسؤول أمن تركي، متهم بجناية الاعتداء المتفاقم وجنحة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء

حمزة يورتيري، مسؤول أمني تركي، متهم بارتكاب جناية الاعتداء المتعمد وجنحة الاعتداء أو التهديد بالاعتداء