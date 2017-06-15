شاهد.. لحظة إطلاق النار على عضو الكونغرس الأمريكي ستيف سكاليس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يظهر هذا الفيديو الذي التقطه أحد شهود العيان لحظة إطلاق النار الذي وقع في ملعب البيسبول في فيرجينيا وأدى إلى إصابة عدة أشخاص من بينهم عضو الكونغرس الجمهوري، ستيف سكاليس.