أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يظهر هذا الفيديو الذي التقطه أحد شهود العيان لحظة إطلاق النار الذي وقع في ملعب البيسبول في فيرجينيا وأدى إلى إصابة عدة أشخاص من بينهم عضو الكونغرس الجمهوري، ستيف سكاليس.
شاهد.. لحظة إطلاق النار على عضو الكونغرس الأمريكي ستيف سكاليس
لحظة إطلاق النار على عضو الكونغرس الأمريكي
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و17 دقيقة.
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يظهر هذا الفيديو الذي التقطه أحد شهود العيان لحظة إطلاق النار الذي وقع في ملعب البيسبول في فيرجينيا وأدى إلى إصابة عدة أشخاص من بينهم عضو الكونغرس الجمهوري، ستيف سكاليس.
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