لندن، بريطانيا (CNN) -- اجتمع عدد من سكان لندن في وجبة إفطار جماعية بعدما شبّ حريق هائل في برج سكني غرب لندن فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي.
إفطار جماعي بلندن بعد الحريق والمشاركون: السحور أنقدنا
إفطار جماعي بلندن والمشاركون: السحور أنقدنا
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
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وجبة إفطار جماعية في شوارع لندن تضامناً مع المتأثرين بحريق البرج السكني.
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