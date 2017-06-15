إفطار جماعي بلندن بعد الحريق والمشاركون: السحور أنقدنا

إفطار جماعي بلندن والمشاركون: السحور أنقدنا

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
لندنبريطانيارمضان
1:16

وجبة إفطار جماعية في شوارع لندن تضامناً مع المتأثرين بحريق البرج السكني. 

لندن، بريطانيا (CNN) -- اجتمع عدد من سكان لندن في وجبة إفطار جماعية بعدما شبّ حريق هائل في برج سكني غرب لندن فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

لندنبريطانيارمضان