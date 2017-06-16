رئيس وزراء أستراليا يسخر من ترامب في فيديو مسرّب

رئيس وزراء أستراليا يسخر من ترامب

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و45 دقيقة.
أسترالياأمريكاالرئيس الأمريكيدونالد ترامب
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في شريط فيديو مسرب، سُمع مالكولم ترنبول وهو يسخر من لقائه مع الرئيس

أسترالياأمريكاالرئيس الأمريكيدونالد ترامب