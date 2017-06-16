رئيس وزراء أستراليا يسخر من ترامب في فيديو مسرّب
رئيس وزراء أستراليا يسخر من ترامب
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و45 دقيقة.
0:59
في شريط فيديو مسرب، سُمع مالكولم ترنبول وهو يسخر من لقائه مع الرئيس
في شريط فيديو مسرب، سُمع مالكولم ترنبول وهو يسخر من لقائه مع الرئيس
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.