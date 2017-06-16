أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قُتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب العشرات إثر انفجار وقع خارج روضة للأطفال في شرق الصين بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية.
مشاهد مروعة لانفجار بروضة للأطفال في الصين
مشاهد مروعة لانفجار بروضة للأطفال في الصين
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
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تقع روضة الأطفال في مقاطعة جيانغسو الصينية، وتقول السلطات إنها مستمرة في التحقيق لتحديد سبب الانفجار.
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