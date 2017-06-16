مشاهد مروعة لانفجار بروضة للأطفال في الصين

مشاهد مروعة لانفجار بروضة للأطفال في الصين

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
الصينالحكومة الصينيةانفجارالأطفال
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تقع روضة الأطفال في مقاطعة جيانغسو الصينية، وتقول السلطات إنها مستمرة في التحقيق لتحديد سبب الانفجار.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قُتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب العشرات إثر انفجار وقع خارج روضة للأطفال في شرق الصين بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية.

الصينالحكومة الصينيةانفجارالأطفال