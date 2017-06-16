مشاهد مروعة لانفجار بروضة للأطفال في الصين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قُتل ما لا يقل عن 7 أشخاص وأصيب العشرات إثر انفجار وقع خارج روضة للأطفال في شرق الصين بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية.