شاهد.. أمريكيون يتفاجئون براية لداعش فوق سد بولاية نيوهامشاير

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في مدينة بيتسفيلد بولاية نيوهامشاير فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً بعد العثور على راية تنظيم داعش معلقة فوق سد للمياه، في حين تمت إزالة الراية بشكل سريع ، أثار الحادث قلق السكان.