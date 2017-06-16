أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في مدينة بيتسفيلد بولاية نيوهامشاير فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً بعد العثور على راية تنظيم داعش معلقة فوق سد للمياه، في حين تمت إزالة الراية بشكل سريع ، أثار الحادث قلق السكان.
شاهد.. أمريكيون يتفاجئون براية لداعش فوق سد بولاية نيوهامشاير
أمريكيون يتفاجئون براية لداعش فوق سد
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و45 دقيقة.
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في صباح يوم الأثنين الماضي، تفاجىء الناس هنا في بيتسفيلد بهذه الراية معلقة على سياج فوق سد للمياه.
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