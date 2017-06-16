شاهد.. أمريكيون يتفاجئون براية لداعش فوق سد بولاية نيوهامشاير

أمريكيون يتفاجئون براية لداعش فوق سد

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و45 دقيقة.
أمريكاجرائمداعش
1:12

في صباح يوم الأثنين الماضي، تفاجىء الناس هنا في بيتسفيلد بهذه الراية معلقة على سياج فوق سد للمياه.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في مدينة بيتسفيلد بولاية نيوهامشاير فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً بعد العثور على راية تنظيم داعش معلقة فوق سد للمياه، في حين تمت إزالة الراية بشكل سريع ، أثار الحادث قلق السكان.

أمريكاجرائمداعش