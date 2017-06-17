واشنطن (CNN)— اصطدمت مدمرة أمريكية بسفينة تجارية في سواحل البحرية لمدينة يوكوسوكا اليابانية ممّا أدى إلى توقفها في المياه، حسب ما أكده مسؤولون أمريكيون لشبكتنا، مؤكدين وجود إجراءات استعجالية للتدخل في الحادث الذي لم يؤدِ لغرق المدمرة الأمريكية إلى حد الآن.

وطلبت البحرية الأمريكية تدخل قوات خفر السواحل اليابانية بعد الاصطدام الذي وقع في الساعة الثانية والنصف صباحا اليوم السبت، بالتوقيت المحلّي.

ولم يتم لحد الآن تقييم الأضرار في المدمرة الأمريكية وكم عدد الجرحى بين طاقمها الذي يصل عدده إلى 330 بحارا، وأكد مسؤول عسكري أمريكي لـCNN أن السفينة لم تعد قادرة على العمل بالاعتماد على قوتها بعد الحادث، ممّا دعا إلى استدعاء قوارب ساحبة.

وكانت السفينة الأمريكية، وهي من نوع أرلي بيرك، حاملة للصواريخ الموجهة، قد استفادت من إصلاحات وتحديث في شهر فبراير/شباط بقيمة 21 مليون دولار، وتوجهت إلى اليابان لأجل دعم المراقبة الأمنية والاستقرار في المنطقة، وفق تصريحات رسمية.