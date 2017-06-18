بعثة الأمم المتحدة بمالي: إطلاق نار على منتجع سياحي بضواحي عاصمة مالي

باماكو، مالي (CNN)— أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى مالي، أو ما يُعرف بـ" MINUSMA" عن إطلاق نار استهدف منتجعا سياحيا في ضواحي العاصمة المالية، باماكو، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.

جاء ذلك في تغريدة للبعثة الأممية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "إطلاق نار على لو كامبيمنت كانغابا، مخيم سياحي في ضواحي العاصمة باماكو في مالي."

وذكرت تقارير أن المنتجع السياحي مشهور بين السياح الغربيين ويكمن في الضواحي الشرقية للعاصمة باماكو.