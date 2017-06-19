من يكون المشتبه به في عملية دهس مصلين قرب مسجد بلندن؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)— قالت وسائل إعلام بريطانية، الاثنين، إن المشتبه به بهجوم الدهس الذي استهدف مصلين خارجين من مسجد في منطقة فينزبيري بالعاصمة البريطانية، لندن، يدعى دارِن أُسبورن، ويبلغ من العمر 47 عاما.

ويسكن أسبورن في كارديف بويلز، وهو أب لأربعة أبناء، وأصوله من سومرست في جنوب غرب انجلترا، وأشارت تقارير جمعية الصحافة أن جيران أسبورن صُدموا عندما رأوا صوره في الهجوم

وقالت نعيمة، جارة سابقة لأسبورن: " لا أصدق ما جرى.. أعرفه، لقد عشت هنا لخمس سنوات، وبقي يقطن في منزله عندما انتقلت. أنا مسلمة ولو كنت أحتاج شيئا فما كان ليرفض المساعدة. لا أصدق أنه قام بهذا".

كما قالت خديجة، جارة له: "لقد كان إنسانا عاديا، كان أمس في مطبخ بيته يغني مع أطفاله.. كان يظهر مؤدبا ويتعامل بلطف معي.. لا أصدق ما وقع".

ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثمانية آخرون عندما دهستهم سيارة قرب مسجد محاذي لحديقة فينسبيري شمال لندن فجر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

ويوجد في الشارع الذي وقع فيه الحادث ما لا يقل عن أربعة مساجد، وكان ممتلئا بالمصلين الذين يغادرون صلاة التراويح في وقت متأخر من الليل ويتوجهون نحو محطة مترو الأنفاق فينسبري بارك لحظة وقوع عملية الدهس.