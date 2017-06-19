سيارة فان تدهس مصلين أمام مسجد في لندن

(CNN) -- لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثمانية أشخاص آخرون بعد دهست سيارة مجموعة من المشاة قرب حديقة فينسبيري شمال لندن فجر يوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وذكرت شرطة العاصمة لندن أنه تم القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 48 عاما فى مكان الحادث، قائلة إن التحقيق فى الحادث مستمر.

آخر التطورات:

- الشرطة قالت إن رجلا واحدا قتل فى مكان الحادث.

- تم اعتقال السائق من قبل الناس في مكان الحادث قبل وصول الشرطة.

- يجري التحقيق فى الحادث من قبل قيادة مكافحة الارهاب.

- اصدر المجلس الاسلامي البريطانى بيانا وصف ما حدث بأنه "هجوم ارهابي".

والشارع الذي وقع فيه الحادث، موطن لما لا يقل عن أربعة مساجد، وكان ممتلئا بالمصلين الذين يغادرون صلاة التراويح في وقت متأخر من الليل ويتوجهون نحو محطة مترو الأنفاق فينسبري بارك.