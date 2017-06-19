هجوم الشانزيليزيه الـ5 بـ4 أشهر بفرنسا.. والسيارة "احتوت متفجرات"

باريس، فرنسا (CNN)— قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرارد كولومب، إن السيارة التي استخدمها المشتبه به في حادث الاصطدام بدورية أمنية متنقلة في شارع الشانزيليزيه، الاثنين، احتوت على متفجرات، وذلك في خامس هجوم يستهدف عناصر الأمن في فرنسا خلال أربعة أشهر.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الفرنسي للصحفيين، حيث قال: "مرة أخرى يستهدف عناصر الأمن في محاولة هجوم في منطقة تشامبس- أليزيه.. والسيارة احتوت على أسلحة ومتفجرات كافية تمكن (المشتبه به) من تفجير مركبته."

ولفت وزير الداخلية الفرنسي إلى أن هذا الحادث "يظهر مرة أخرى أن مستوى التهديد في فرنسا عال جدا،" لافتا إلى أن عناصر الأمن تقوم في الوقت الحالي بالتحقيق في ماضي المشتبه به وما يمكن أن تكون دوافعه للقيام بهذا العمل.