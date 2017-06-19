فرنسا: السيارة اشتعلت بعد اصطدامها بالدورية وسائقها كان مسلحا

باريس، فرنسا (CNN)— أعلنت الشرطة الفرنسية عن عملية أمنية في شارع الشانزيليزيه، أحد أبرز مناطق العاصمة الفرنسية، باريس، وذلك بعد اصطدام سيارة بإحدى الدوريات الأمنية المتحركة، في الوقت الذي لا يُعرف فيه إذا كان هذا الأمر متعمدا.

فرنسا: عملية أمنية بشارع الشانزيليزيه بعد تصادم سيارة بدورية أمن 0:43

وقال بيير برانديت، المتحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية إنه وعند الساعة 3:40 مساء بالتوقيت المحلي اصطدمت سيارة بيضاء صغيرة بدورية أمنية متنقلة في منطقة تشامبز-إليزي، واحترقت سيارة المشتبه به إثر الاصطدام.

وتابع برانديت قائلا إن عناصر الشرطة تصدت للمشتبه به ويحتمل أنه قد مات، لافتا إلى أن المشتبه به الذي لم يكشف أي تفاصيلا إضافية عن هويته كان مسلحا، وفُتح تحقيق في الأمر.