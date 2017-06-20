ما هي آراء المسلمين بعد هجوم الدهس قرب مسجد في لندن؟

ما هي آراء المسلمين بعد هجوم الدهس في لندن؟

العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 20 يونيو/حزيران 2017; 05:11 (GMT +0400).
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ماذا قال المسلمون بعد هجوم الدهس قرب مسجد في لندن؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— بعد وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية في الفترة الماضية والتي وقعت في لندن تركت الناس والمسلمين بالأخص يخشون من الانتقام المحتمل، ولكنهم لم يعتقدوا أبداً أن العنف سيكون على عتبات أبواب منازلهم.

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