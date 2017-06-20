أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— بعد وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية في الفترة الماضية والتي وقعت في لندن تركت الناس والمسلمين بالأخص يخشون من الانتقام المحتمل، ولكنهم لم يعتقدوا أبداً أن العنف سيكون على عتبات أبواب منازلهم.
ما هي آراء المسلمين بعد هجوم الدهس قرب مسجد في لندن؟
ما هي آراء المسلمين بعد هجوم الدهس في لندن؟
العالم
آخر تحديث الثلاثاء, 20 يونيو/حزيران 2017; 05:11 (GMT +0400).
1:22
ماذا قال المسلمون بعد هجوم الدهس قرب مسجد في لندن؟
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.