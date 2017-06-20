ما هي آراء المسلمين بعد هجوم الدهس في لندن؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— بعد وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية في الفترة الماضية والتي وقعت في لندن تركت الناس والمسلمين بالأخص يخشون من الانتقام المحتمل، ولكنهم لم يعتقدوا أبداً أن العنف سيكون على عتبات أبواب منازلهم.