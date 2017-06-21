طالبان توأمان متهمان بقتل أستاذ جامعي في الجزائر طعنا بالخنجر وضربا بالمطرقة

الجزائر (CNN)— اعتقل الأمن الجزائري أمس الثلاثاء طالبين شقيقين متهمين بقتل أستاذ جامعي في كلية الحقوق، إذ يشتبه أنهما وجها إليه أزيد من 20 طعنة بالخنجر وضربا بالمطرقة الحديدية قرب مسكنهما في مدينة تيبازة، شمال الجزائر.
ووقعت الجريمة ليلة الأحد الماضي، وراح ضحيتها الأستاذ الجامعي قروي سرحان، الذي كان يعمل قيد حياته بالمركز الجامعي بخميس مليانة بولاية عين الدفلى، وهو أب لطفل حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
الشقيقان التوأمان يبلغان من العمر 23 سنة، يدرس الأول في المركز الجامعي تيبازة، بينها يدرس الثاني بالمركز الجامعي العفرون في ولاية البليدة، بما يعني أنهما ليسا من طلبته، ولم تعلن الجهات المختصة عن الدوافع الممكنة وراء هذه الجريمة.
تطبق القانون بصرامه فيحق الحق ويزهق الباطل #قروي_سرحان
وان احتاجت الجزاير الي ثورة في يوم ما فستكون ثورة اخلاقيات تحت رايه الدين والقانون
— nazdat (@nazdat1) June 20, 2017
وأشار بيان صادر عن مصالح الشرطة في ولاية تيبازة، أنه تم العثور على جثة الأستاذ الجامعي أول أمس الاثنين، بعد تلقي المصالح اتصالا يفيد تعرّض شخص لاعتداء عنيف من طرف مجهولين مع تركه ملطخا في دمائه، وأضاف البيان أن التحقيقات متواصلة لمعرفة ملابسات الجريمة.
وعمّ استنكار الجريمة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبادل مستخدمون معلومات حول أن سبب الجريمة يعود إلى الرغبة بالانتقام، إذ يشتبه أن الطالبين قتلا الأستاذ لأنه منعهما من الغش، إلّا أن مصدرا أمنيا نفى لوكالة الأنباء المحلية هذه الإمكانية.
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