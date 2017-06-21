تفجير داخل محطة القطارات في بروكسل.. والمنفذ يلقى حتفه

بروكسل (CNN)-- قام شخص بعملية تفجير في المحطة المركزية للقطارات بالعاصمة البلجيكية بروكسل، مساء اليوم الثلاثاء، قبل أن تطلق عليه قوات الجيش النار وفق ما أكدته الشرطة البلجيكية الفيدرالية، معلنة أن الوضع الآن تحت السيطرة بعد انتشار تقارير عن انفجارات عنيفة.

وقال متحدث باسم مكتب النيابة العامة لـCNN إن الجيش تدخل بإطلاق النار بعد التفجير، غير أنه لم يؤكد أن المنفذ، الذي لقي مصرعه مباشرة بعد التفجير، قـُتل برصاص الجيش، مشيرا إلى أن الهجوم لم يخلّف قتلى أو جرحى.

وأشار المتحدث ذاته في وقت لاحق، خلال ندوة صحفية، أنه يجري التعامل مع ما جرى باعتباره "هجوما إرهابيا"، كما قال مسؤول بلجيكي في مكافحة الإرهاب لـCNN إن الأمر يتعلق بهجوم تفجيري فاشل، مؤكدا أن المنفذ أصيب برصاص الجيش.

ولفت مركز خلية الأزمة البلجيكي إلى أن عناصر الجيش قامت بتحييد شخص كجزء من تأمين المكان، وقامت بإغلاق المحطة المركزية وكذا محطة الشمال ومحطة أخرى في وجه المسافرين.

وقالت شاهدة عيان، كانت في المحطة، إنها سمعت تفجيرين، وبعدها بدأ الناس بالهروب، ثم سمعت بعدها شخص يصرخ: "الله أكبر" مرتين، قبل أن تسمع صوت إطلاق نار كثيف.

وتابعت الشاهدة لشبكتنا إن من كانوا في المحطة تلقوا الأمر بالمغادرة، وإن عناصر الجيش جاءت بأسلحة ثقيلة وطلبت منهم رفع أياديهم قبل الخروج من المكان، متحدثة عن أنها شاهدت شخصا مصابا بالرصاص، لكنها لا تدري هل سينجو، إذ كان يبدو ميتا.

وأعلنت الخارجية البلجيكية أن وضع الطوارئ يوجد حاليا في مكان التفجير، ومن ذلك إرسال قوات مسلحة، منها قوات خاصة بتفكيك القنابل.

وقال شاهد عيان إنه كان في المحطة عندما وقع تفجير بصوت جد عالٍ متبوع بحريق صغير، وقال شاهد آخر إنه كان في طريقه للقطار قبل أن يشاهد الناس يهربون من المحطة، متحدثا عن وجود عدد كبير من قوات الجيش، كما أن الوضع لا يبعث على الخوف.