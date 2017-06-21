النائب العام القطري يتهم الدول المقاطعة لبلاده بالمشاركة في اختراق وكالة الأنباء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري، إن بلاده تمتلك معلومات وأدلة تكفي لاتهام ما وصفها بـ"دول الحصار"، بـ"المشاركة في اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية".

وأشار النائب القطري في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، حسب ما نقله موقع قناة الجزيرة، أن الاختراق وقع باستخدام أجهزة "أي فون"، فيها مصدر IP يشير إلى "إحدى دول الحصار"، متحدثا عن أنه يجري الآن تأكيد المؤكد.

وتابع النائب العام أن القائمة التي أعدتها دول عربية للمشتبه بأنهم إرهابيون على صلة بـقطر "لا أساس لها"، واصفا مقاطعة عدد من الدول في المنطقة لقطر بـ"الحصار الكامل والعقاب الجماعي للقطريين والمقيمين".

وكان مسؤولون أمريكيون قد صرّحوا لـCNN أن هناك اشتباها في قيام قراصنة روس باختراق وكالة الأنباء القطرية وبث أقوال فيها منسوبة لأمير قطر تميم بن حمد، الأمر الذي ساهم في اندلاع الأزمة الحالية بين قطر وعدد من الدول ، على رأسها السعودية والإمارات.