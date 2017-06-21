(CNN)- ويستمنستر، مانشستر، جسر لندن، وفينسبري بارك. لا هذه ليست مناطق السياحة الأشهر في بريطانيا، إنما هي أسماء المناطق التي تعرضت لهجمات إرهابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
بعد 4 هجمات.. كيف ستحارب بريطانيا الإرهاب؟
بعد 4 هجمات.. كيف ستحارب بريطانيا الإرهاب؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
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واجهت بريطانيا هجمات إرهابية خلال الأشهر الماضية، وهذه هي الأرقام والحقائق التي تعتمد عليها لمكافحة الإرهاب.
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