بعد 4 هجمات.. كيف ستحارب بريطانيا الإرهاب؟ 

بعد 4 هجمات.. كيف ستحارب بريطانيا الإرهاب؟ 

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
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1:46

واجهت بريطانيا هجمات إرهابية خلال الأشهر الماضية، وهذه هي الأرقام والحقائق التي تعتمد عليها لمكافحة الإرهاب.

(CNN)- ويستمنستر، مانشستر، جسر لندن، وفينسبري بارك. لا هذه ليست مناطق السياحة الأشهر في بريطانيا، إنما هي أسماء المناطق التي تعرضت لهجمات إرهابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. 

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