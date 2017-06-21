(CNN)- ويستمنستر، مانشستر، جسر لندن، وفينسبري بارك. لا هذه ليست مناطق السياحة الأشهر في بريطانيا، إنما هي أسماء المناطق التي تعرضت لهجمات إرهابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.