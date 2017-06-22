موسكو، روسيا (CNN)-- تحضر روسيا رداً مماثلاً لما فرضته وزارة الخزانة الأمريكية من عقوبات على موسكو، حسبما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الخميس.

وأضافت زاخاروفا: "للأسف سنضطر للرد على ذلك."

وألغت روسيا، الأربعاء، اجتماعاً كان مقرراً عقده الجمعة المقبلة بين نائب وزير الخارجية، سيرجى رايبكوف، ووكيل وزير الخارجية الأمريكية، توم شانون، والذي كان يهدف لمحاولة تحسين الحوار بين الدولتين، وعزت موسكو إلغاء الاجتماع لفرض عقوبات أشد عليها.

وقالت زاخاروفا إن روسيا لا تستبعد مثل هذه المحادثات بشكل دائم، إلا أن سياسة الولايات المتحدة الخاصة بفرض العقوبات في حين تتابع المحادثات "يصعب فهمها". وأضافت: "لا يمكن أن تكون منفتحاً وأن معزول في ذات الوقت. إنه أمر سخيف."

ويقول المحللون إن قادة روسيا يريدون أن ينقلوا بكل وضوح وتأكيد أنه بعد انتظار إقامة ترامب لعلاقات أكثر دفئاً، فهم على استعداد الآن للتصعّيد إن لزم الأمر.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، أنها ستشدد من العقوبات المفروضة على موسكو فيما يتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا.