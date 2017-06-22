بالفيديو: مقاتلة للناتو تعترض طائرة وزير الدفاع روسي.. و"سوخوي 27" تتدخل!
مقاتلة للناتو تعترض طائرة وزير الدفاع روسي
العالم
آخر تحديث منذ29 دقيقة.
1:07
نشرت روسيا فيديو تقول إنه يظهر مقاتلة F-16 تابعة للناتو تقترب من إحدى طائراتها
نشرت روسيا فيديو تقول إنه يظهر مقاتلة F-16 تابعة للناتو تقترب من إحدى طائراتها
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