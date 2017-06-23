شاهد.. مشادة كلامية على طريق سريع تنتهي بحادث مرعب

شاهد.. مشادة على طريق سريع تنتهي بحادث مرعب

العالم
آخر تحديث الجمعة, 23 يونيو/حزيران 2017; 08:37 (GMT +0400).
أمريكا حوادث طرقحوادثعنف
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التقطت كاميرا هذه المواجهة الغاضبة على طريق سريع خارج سانتا كلاريتا في ولاية كاليفورنيا.

أتلانتا، الولايات المتحدة ألمريكية (CNN)-- مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية على طريق سريع، بين سائق سيارة وسائق دراجة نارية، تحولت إلى حادث مرعب في ولاية كاليفورنيا.

أمريكا حوادث طرقحوادثعنف