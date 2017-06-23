أتلانتا، الولايات المتحدة ألمريكية (CNN)-- مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية على طريق سريع، بين سائق سيارة وسائق دراجة نارية، تحولت إلى حادث مرعب في ولاية كاليفورنيا.
شاهد.. مشادة كلامية على طريق سريع تنتهي بحادث مرعب
شاهد.. مشادة على طريق سريع تنتهي بحادث مرعب
العالم
آخر تحديث الجمعة, 23 يونيو/حزيران 2017; 08:37 (GMT +0400).
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التقطت كاميرا هذه المواجهة الغاضبة على طريق سريع خارج سانتا كلاريتا في ولاية كاليفورنيا.
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