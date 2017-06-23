شاهد.. مشادة كلامية على طريق سريع تنتهي بحادث مرعب

أتلانتا، الولايات المتحدة ألمريكية (CNN)-- مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية على طريق سريع، بين سائق سيارة وسائق دراجة نارية، تحولت إلى حادث مرعب في ولاية كاليفورنيا.