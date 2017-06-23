أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سقط متظاهر فنزويلي قتيلا إثر إطلاق قوات الحرس الوطني 3 رصاصات في صدره، خلال الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 75 شخصا.
شاهد.. شرطي فنزويلي يقتل متظاهرا من مسافة قصيرة
شرطي فنزويلي يقتل متظاهرا من مسافة قصيرة
العالم
آخر تحديث منذدقيقتين.
1:02
أصيب متظاهر شاب إصابة قاتلة بالرصاص على مسافة قصيرة من قبل الحرس الوطني في كاراكاس بفينزويلا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.