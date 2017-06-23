شاهد.. شرطي فنزويلي يقتل متظاهرا من مسافة قصيرة

شرطي فنزويلي يقتل متظاهرا من مسافة قصيرة

العالم
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مظاهراتاحتجاجاتعنف
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أصيب متظاهر شاب إصابة قاتلة بالرصاص على مسافة قصيرة من قبل الحرس الوطني في كاراكاس بفينزويلا.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سقط متظاهر فنزويلي قتيلا إثر إطلاق قوات الحرس الوطني 3 رصاصات في صدره، خلال الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 75 شخصا.

مظاهراتاحتجاجاتعنف