شاهد.. شرطي فنزويلي يقتل متظاهرا من مسافة قصيرة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سقط متظاهر فنزويلي قتيلا إثر إطلاق قوات الحرس الوطني 3 رصاصات في صدره، خلال الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا ضد الرئيس نيكولاس مادورو، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 75 شخصا.