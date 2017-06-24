لندن تخلي 800 وحدة سكنية.. والشرطة تكشف سبب احتراق برج غرينفيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت السلطات في لندن أنه سيتم إخلاء 800 وحدة سكنية في خمسة أبراج سكنية ليلة اليوم الجمعة، حسب ما نقلته رئيسة مجلس بلدية كامدن في لندن، جورجيا غولد، فيما كشفت الشرطة سبب حريق برج غرينفيل.

وسيكون لزاما على سكان المنازل المخلاة العيش في مكان آخر لما بين أربعة إلى ستة أسابيع حتى يتم التخلص من المواد العازلة للمباني، وأشارت المسؤولة أن هذه المواد العازلة القابلة للاحتراق تختلف بشكل كلي عن مثيلها في برج غرينفيل، لكنها استدركت القول إن هذه المباني الخمسة لا تتطابق مع المعايير المطلوبة.

وتوفي 79 شخصا على الأقل في حريق برج غرينفيل الذي شبّ يوم 14 من الشهر الجاري، وقامت السلطات بعد هذا الحريق، باختبار معايير السلامة في 600 مبنى مرتفع في كل مناطق انجلترا، للتأكد من عدم تكرار المأساة.

وقالت غولد إنه لا يمكن ضمان سلامة المقيمين في هذه المباني، لذلك تم إخلاؤها، مشيرة إلى أنهم سينقلون إلى منازل مؤقتة منها فنادق، وكذا منازل أصدقائهم وعائلاتهم.

هذا وقالت شرطة العاصمة إن الحريق بدأ من إحدى الثلاجات داخل شقة في برج غرينفيل وامتد إلى بقية المبنى بسبب عدم قدرة المواد العازلة على إيقاف النيران، وأشارت إلى إمكانية توجيه تهم بالقتل غير العمد في التحقيق الذي تقوم به، لافتة أن الحريق لم يكن متعمدا حسب الأدلة.