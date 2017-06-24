تركيا تلغي تعليم "نظرية التطور" في المدارس

إسطنبول، تركيا (CNN)-- لن يُدرّس طلاب المدارس الثانوية التركية "نظرية التطور" لداروين.

إذ قال رئيس المجلس الوطني للتعليم، ألب أرسلان دورموش، إن المادة حُذفت من المنهج وسط تغييرات لحذف الموضوعات "المثيرة للجدل".

وأضاف دورموش: "إذا لم يكن لدى طلابنا الخلفية والمعرفة العلمية أو المعلومات اللازمة لإدراك النفاش حول القضايا الخلافية، حذفناها."

وسيبدأ تطبيق المنهج الجديد في العام الدراسي 2017-2018. وقال دورموش إنه حُدد للتأكيد على القيم الوطنية وتسليط الضوء على الاسهامات التي قدمها العلماء الأتراك والمسلمين.

وأضاف المسؤول التركي أن دروس التاريخ ستتخطى "المركزية الأوروبية" وستركز دروس الموسيقى على "جميع ألوان الموسيقى التركية".

ويرى النقاد أن التغييرات في نظام التعليم خطوة أخرى في طموحات حزب العدالة والتنمية الحاكم لجعل تركيا أكثر تحفظاً. إذ لطالما سلط الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الضوء على رغبته في إنشاء "جيل متدين".

وقال إيبرو يجيت، عضو مجلس إدارة اتحاد التعليم العلماني "Egitim-Sen" إن الحجة القائلة بأن التطور صعب جداً على طلاب الصف التاسع ليفهموه، ليس تفسيراً معقولاً لإزالة الفصل من المدارس الثانوية.

وأضاف يجيت في مقابلة هاتفية مع CNN أن "تغيير المناهج الدراسية في مجملها يُخرج النظام التعليمي عن المنطق العلمي ويغيره إلى نظام ديني متزمت. إزالة فصل التطور من الحصص هو أكبر مثال لهذا."

كانت نظرية داروين للتطور في قلب حروب الثقافة التركية على مدى العقد الماضي.

وقد أثار مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية الذي تديره الحكومة، أو "TUBITAK"، النقاش في عام 2009 بعد سحب عدد لمجلة يضم تقريراً حول نصير نظرية التطور، تشارلز داروين.