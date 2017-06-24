CNN ترسل رساماً لتغطية مؤتمرات البيت الأبيض الصحفية

ترسل رساماً لتغطية مؤتمرات البيت الأبيض CNN

العالم
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
أمريكاالبيت الأبيضرسمالعالمCNN
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البيت الأبيض منع الكاميرات في بعض المؤتمرات الصحفية..

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد منع كاميرات التصوير والفيديو خلال بعض المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، لجأت شبكة “CNN” إلى الابتكار، حيث أوفدت رساماً لتغطية تلك اللقاءات.

أمريكاالبيت الأبيضرسمالعالمCNN