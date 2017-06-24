أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد منع كاميرات التصوير والفيديو خلال بعض المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، لجأت شبكة “CNN” إلى الابتكار، حيث أوفدت رساماً لتغطية تلك اللقاءات.
CNN ترسل رساماً لتغطية مؤتمرات البيت الأبيض الصحفية
ترسل رساماً لتغطية مؤتمرات البيت الأبيض CNN
العالم
آخر تحديث منذ30 دقيقة.
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البيت الأبيض منع الكاميرات في بعض المؤتمرات الصحفية..
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