أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- بعد منع كاميرات التصوير والفيديو خلال بعض المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، لجأت شبكة “CNN” إلى الابتكار، حيث أوفدت رساماً لتغطية تلك اللقاءات.